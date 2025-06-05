Suriyeli üst düzey bürokrat Şukri'den mezunu olduğu İZÜ'ye ve Türkiye'ye teşekkür

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Avrupa Dairesi Müdürü Muhammed Bera Şukri, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere hitaben sosyal medya aracılığıyla bir mesaj yayımladı.





Mesajında eğitim gördüğü İstanbul Zaim Üniversitesi'ne ve Türkiye’ye duyduğu minnettarlığı dile getiren Şukri, eğitimin ve bilginin Suriye’nin yeniden inşasında temel rol oynayacağını söyledi. Mesajında Suriye halkının yıllardır süren zorluklar karşısında verdiği mücadeleye değinen Şukri, Esad rejiminin, cehaleti halkın iradesini bastırmak için bir silah gibi kullandığını kaydetti. Şukri, özgürlük ve adalet talebiyle ayaklanan halkın elde ettiği zaferde payı bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Türkiye'ye ve İZÜ'ye teşekkür

Suriye’nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şukri, İZÜ'de öğrenim gören Suriyeli öğrencilere seslenerek;

“Ülkemiz, salih evlatlarına, ilim talebelerine sesleniyor. Büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle özgürlüğüne kavuşan vatanımızın yeniden inşasına katkıda bulunma zamanı geldi!” dedi. İZÜ'nün 2019 mezunlarından biri olan Şukri, “Akademik kariyer yolunda bana ve vatandaşlarıma kapılarını açan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve halkına da şükranlarını ileten Şukri, Suriyelilere gösterilen destek ve misafirperverlik için minnettarlığını dile getirdi.

"İlim, direksiz evleri yükseltir"