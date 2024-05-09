Suriyeliye bilet yok!

Bazı siyasetçiler tarafından körüklenen ırkçılık, bu kez turizm sektöründe hortladı. Suriye uyruklu Türk vatandaşı Besil Elbattah (26), kendi ve ablasına otobüs bileti alırken büyük şok yaşadı. Karabük’te bilgisayar mühendisliği okuyan Elbattah, Gaziantep’teki ailesini ziyarete gitmek için internette otobüs bileti satan bilindik bir platformdan bilet almak istedi. Önce Ankara’ya geçmeyi planlayan Elbattah, Karabük-Ankara arası için M... B... Turizm’den biletini seçti. İşlemin sonunda ret yazısıyla karşılaşan Elbattah, “Suriye uyruklu yolculara bilet satışı yapılmamaktadır” yazısıyla şoke oldu.