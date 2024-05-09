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Hayat

Suriyeliye bilet yok!

Türk vatandaşı olan Besil Elbattah'a Suriye uyruklu olduğu için otobüs bileti satılmadı. Bilet satışı yapılan internet platformu Elbattah’tan özür diledi. Yabancılara yalnız bayilerden bilet sattıklarını savunan firma ise platformdan çıkarıldı.

Neslihan Önder
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:29 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bazı siyasetçiler tarafından körüklenen ırkçılık, bu kez turizm sektöründe hortladı. Suriye uyruklu Türk vatandaşı Besil Elbattah (26), kendi ve ablasına otobüs bileti alırken büyük şok yaşadı. Karabük’te bilgisayar mühendisliği okuyan Elbattah, Gaziantep’teki ailesini ziyarete gitmek için internette otobüs bileti satan bilindik bir platformdan bilet almak istedi. Önce Ankara’ya geçmeyi planlayan Elbattah, Karabük-Ankara arası için M... B... Turizm’den biletini seçti. İşlemin sonunda ret yazısıyla karşılaşan Elbattah, “Suriye uyruklu yolculara bilet satışı yapılmamaktadır” yazısıyla şoke oldu.

YOL İZNİ ALDIK

Olay sosyal medyaya taşınınca bilet satan platform söz konusu uygulamanın kendi şirket politikalarını yansıtmadığını duyurup özür diledi. Yabancılara internet üzerinden bilet satışı yapmadıklarını açıklayan M... B... Turizm ise bilet satışının bayilerden mümkün olduğunu savundu. Ancak M... B... Turizm bilet satış platformundan men edildi. Yeni Şafak’a konuşan Elbattah, “Ben Türk vatandaşıyım, Karabük Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan ablam ise burada Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile yaşıyor. Bileti kesmeden önce ona Göç İdaresi’nden yol izni aldık. Üzücü bir durumla karşılaştık. Olaydan sonra başka firmadan yeni bilet aldık” dedi.



#Bilet
#Aktüel
#Hayat
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