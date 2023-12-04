Suud’da Türk Sineması’na büyük ilgi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği’nin (TESİYAP) organizasyonuyla hazırlanan stand, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği fırsatları yaratılması ve gelecekte ortak projeler üretilmesini amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Riyad Kültür ve Tanıtma Müşaviri Metin Mutanoğlu ve TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün, etkinlikte şimdiye kadar yirminin üzerinde katılımcıyla görüşme sağladı.

Markette Series Mania, Berlinale EFM, British Council ve Tayland Film Ofisi gibi kurum ve organizasyonlarla görüşülürken; farklı ülkelerden yapımcı ve sektör profesyoneline ülkemiz içerikleri ve endüstrisi hakkında bilgi verildi. Suudi Film Komisyonu ve Medya Bakanlığı yetkililerinden ülkenin sinema ve televizyon sektörü hakkında bilgi alındı, ortak proje fırsatları değerlendirildi. Red Sea Film Festivali film program direktörü Kaleem Aftab ile de görüşen Gün, festival iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere dair fikir alışverişi yaptı. Suudi Arabistan’ın son dönemde kültürel ve sosyal alanlarda attığı yeni adımların ülkemiz için önemli bir fırsat olacağını belirten Gün, özellikle iki ülke kurumları ve organizasyonları arasında geliştirilecek iş birliklerinin özel sektörü de motive edeceğini ve yeni ilişkilerin önünü açacağını vurguladı. Red Sea Souk’ta, Violet salonu 10 numarada yer alan TESİYAP Türkiye standı, yarına kadar ziyaret edilebilecek.