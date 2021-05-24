Hayat Suudi Arabistan duyurdu Hac için 60 bin kişilik kontenjan açıldı
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Suudi Arabistan duyurdu: Hac için 60 bin kişilik kontenjan açıldı

Suudi Arabistan yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı hacılar da dahil olmak üzere 60 bin kişilik kontenjan açıldığını açıkladı. Hacı adayları için 18-60 yaş arasında olması, son 6 ay içerisinde hastanede herhangi bir nedenle yatmamış olması ve aşı olduğunu kanıtlaması gibi kriterler belirlendi. İşte genelgede yer alan detaylar...

Haber Merkezi İHA
Suudi Arabistan duyurdu: Hac için 60 bin kişilik kontenjan açıldı | Hacılara Suudi Arabistanda karantina var mı? Hacca gitmek için yaş sınırı var mı? Hacca gitmek için aşı olmak gerekli mi?
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Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu.

Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurt dışından, 15 bin hacı adayının ise yurt içinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.

Hacı adayları, aşı olduğunu kanıtlamalı

Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilen genelgede, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olduğu aktarıldı.

Genelgede, hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan aşılardan olması gerektiği belirtildi.
Aşının 1’inci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edilen genelgede, aşının 2’nci dozunun ise Suudi Arabistan’a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği belirtildi.

Yabancı hacı adaylarına 3 gün karantina

Genelgede, Suudi Arabistan’a hac ibadeti için yurt dışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyadi tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi. Yurt dışından gelen hacı adaylarına ayrıca, ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı açıklandı.

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Kurallar ile ilgili güncellemeler hacı adaylarında çeşitli kanallardan iletilecek

Genelgede, hac kuralları ile ilgili güncel bilgilerin sosyal medya, tur acenteleri ve kısa mesaj gibi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edilirken, grupların toplanacağı yerlere ise özel ulaşım noktaları düzenleneceği aktarıldı.

Hacı adayların odalarına yemek hizmeti

Otellerde ve odalarda kalabalıklaşmayı önlemek için ihtiyati tedbirler uygulanacağı belirtilen genelgede, her hacı adayının odalarına yemek hizmeti verileceği aktarıldı. Bu tedbir ile yemekhanelerdeki ve açık büfelerdeki toplanmanın önüne geçilmesi amaçlandığı ifade edildi.

Tüm bagajlar dezenfekte edilecek

Genelgede, hacı adaylarının beraberinde getirdiği tüm bagajların dezenfekte edileceği ve bunun için personel görevlendirileceği belirtildi.

Arafat için hac kuralları

Tüm yolculuk boyunca her hacı adayına bir koltuk numarası tahsis edileceği aktarılan genelgede, yolculuk sırasında ise hacı adaylarının ayakta durmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ailelerin birlikte oturmasına izin verileceği aktarılan genelgede, otobüslerdeki yolcu sayısının toplam kapasitenin yüzde 50’sini geçmeyeceği belirtildi.

Otobüslerde her bir hacı adayı arasında bir koltuğun boş bırakılacağı ifade edilen genelgede, yiyeceklerin ise yalnızca önceden paketlenmiş bir şekilde hacı adaylarına ikram edileceği belirtildi.

Şeytan taşlama için paketlenmiş steril poşetlerde taş verilecek

Hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği ifade edilen genelgede, hacı adaylarının şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50’yi geçmeyeceği ve her katta eşit sayıda hacı adayı olacağı aktarıldı.

Mescid-i Haram’daki halılar kaldırılacak

Koronavirüs salgını nedeni ile Mescid-i Haram’daki halıların kaldırılacağı belirtilen genelgede, sosyal mesafenin korunmasının sağlamak amacıyla 2 metrelik aralıklarla yerlere etiketler yapıştırılacağı aktarıldı.

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