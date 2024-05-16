Tabii’ye yeni dizi geliyor

Çırak adıyla tanınan ve kötülere savaş açan bir suikastçının hikayesini konu alan "Çırak" dizisinin çekimleri tamamlandı. TRT’nin dijital platformu tabii’de izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda tabii orijinal dizisi Şebeke’ye de imza atan Ozan Uzunoğlu oturuyor. Senaryosunu ise Birol Tezcan ve başrol oyuncusu Ozan Akbaba birlikte kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Cansu Kurgun, Ali Savaşcı, Barış Yalçın ve Erol Babaoğlu’nun yer aldığı yapım bir sezon ve 10 bölüm olarak çekildi. Dizinin konusu ise şöyle: Çırak, namıdiğer Terekeme, müşterileri için faili meçhul cinayetler işleyen, gizemli teşkilat ‘Şirket’ için çalışan bir suikastçıdır. Geçmişte büyük adaletsizlikler yaşayan Çırak, öldürülmesi gereken kişilerin kötü insanlar olması dolayısıyla insanlık için iyi bir iş yaptığını düşünür. Ancak bir gün tanık olduğu bir olay tüm hayatını değiştirir ve kendisini hiç ummadığı bir mücadelenin içinde bulur.