'Tabuta Sığmayanlar' programı gençler ile buluşuyor

Programın tanıtımı Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, Beykoz Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden Zekeriya Özberk ve Lise müdürlerinin katılımı ile Kavacık Balamir Sokak’ta bulunan vakıf merkezinde gerçekleştirildi.

Tanıtım programında davetliler ile bir araya gelen Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan, “Geçmişini bilmeyenlerin geleceğini inşaa etmesi mümkün olmayacaktır. Bu program ile Beykoz gençliğinde, Al Bayrağın gölgesi altında hür bir şekilde yaşamış oldukları bu aziz vatan için ne bedeller ödendiği hakkında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Arzumuz bu programlar neticesinde gençlerimizin, vatan müdafaasında genç yaşlarında kara toprağın bağrına düşen aziz şehitlerimizin ve mücadele eden kahraman gazilerimizin hatıralarına saygı duyan, emanet aldıkları mukaddesata sahip çıkan ve bu meselenin bilincinde olan bireyler olmalarıdır. Allah nasip ederse Beykoz’da Haziran 2022’ye kadar 9 lisemizin öğrencilerini program kapsamında Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde misafir edeceğiz.” dedi.

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Programın ortaya çıkmasında katkıları ve destekleri olan Beykoz Kaymakamlığına, Beykoz Belediyesine, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Albayrak Medya Grubu’na teşekkürlerini ileten Bilal Habeş Açılan, ilk programın Ekim 2021 içerisinde başlayacağını ilan etti.

Beykoz Şubesi'nde hizmet veren Ensar Vakfı, kız ve erkek öğrencilere düzenlenen haftalık kitap tahlili ve kültür sanat programlarının yanı sıra yetişkinlere çeşitli sanat dallarında düzenli eğitimler vermeye de devam ediyor.