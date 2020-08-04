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Hayat Taksici terörüne puanlama engeli Notunu yükseltmek isteyen şoför artık nazik olacak
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Taksici terörüne puanlama engeli: Notunu yükseltmek isteyen şoför artık nazik olacak

Trafikte terör estiren, müşterilerini darp eden, fazla para alıp turistleri dolaştıran taksi şoförleri, yıllardır vatandaşları canından bezdiriyordu. Çok sayıda olaya karışan taksicilere dur demek için harekete geçildi. Artık müşteriler taksinin şoförüne; kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet başlayacak.

Haber Merkezi Diğer
Taksicilere puan sistemi uygulanacak.
Taksicilere puan sistemi uygulanacak.

İstanbul'da taksiciler için radikal bir düzenleme hayata geçirilecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sektörün daha keyifli hale gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Puanları sistem üzerinden görülecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilere daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Aksu, şunları söyledi: "Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak, müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz." Müşteriler, kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek.

Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler
GÜNDEM
Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler

  • Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece, notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet yaşanması hedefleniyor.

Taksiciler yine rant peşinde: Küçücük bebek taksiye kustu diye 400 lira istedi
GÜNDEM
Taksiciler yine rant peşinde: Küçücük bebek taksiye kustu diye 400 lira istedi

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı
OYNAT 00:00
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı
Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın 27 Ocak günü Esenyurt'ta yaşandığını tespit eden ekipler, taksi sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı. Toplam bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Şoförün kullandığı araç ise trafikten men edilirken, ticari taksi çalışma ruhsatı da iptal edildi.


250 bin kişi ekmek yiyor

Koronavirüs salgınının işlerini etkilemeye devam ettiğini belirten Eyüp Aksu, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu aktardı. Eylül ayında salgının azalmasını beklediklerini ifade eden Aksu, şöyle konuştu: "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz."

Taksi şoföründen UBER'e sopalı saldırı
OYNAT 00:49
Taksi şoföründen UBER'e sopalı saldırı
Şişli Halasgari Caddesi'nde dün akşam aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, sürücüyü tehdit etti. Yaşananlar araçta bulunan Arap turistler telefonları ile MOBESE görüntülerine de yansıdı.


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