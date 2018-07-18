Hayat Taksiciden otizmli çocuğa örnek davranış
AKTÜEL

Taksiciden otizmli çocuğa örnek davranış Malatya haber

Taksiciden otizmli çocuğa örnek davranış

Malatya'da bir taksici, otizmli hasta çocuğu ateşlendiği için acilen evden çıkan ve üzerine para alamayan kadını ücretsiz olarak hastaneye götürüp, çocuğun hastane giriş ücretini karşıladı.

Haber Merkezi AA
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin (sağda), örnek davranıştan dolayı taksici Ali Arı'ya (solda) teşekkür etti.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin (sağda), örnek davranıştan dolayı taksici Ali Arı'ya (solda) teşekkür etti.

Malatya'da bir taksici, otizmli hasta çocuğu ateşlendiği için acilen evden çıkan ve üzerine para alamayan kadını ücretsiz olarak hastaneye götürüp, çocuğun hastane giriş ücretini karşıladı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (MESOB) yapılan açıklamaya göre, bir müşterisini bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen taksi şoförü Ali Arı, yolda bekleyen bir anne ve çocuğunu görünce durdu.

Annenin otizm hastası çocuğunun ateşlendiğini ve acilen çıktıkları için yanlarına para alamadıklarını söylemesi üzerine Arı, yardımcı olduğu aileyi arabasına aldı.

Kayıt ve muayene ücretini ödedi

Yolda çocuğun ateşinin artması üzerine Arı, özel bir hastaneye giderek kayıt ve muayene ücretini karşıladıktan sonra ayrıldı.

  • Çocuğunu hastaneden çıkardıktan sonra Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını arayan isminin açıklanmasını istemeyen anne, başından geçen olayı anlatarak, taksiciyi tanımadığını, hem teşekkür etmek, hem de ücretini ödemek istediğini söyleyerek yardım talep etti.

"Allah rızası"

İstek üzerine MESOB ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, Arı'yı bularak tebrik edip, odada anne ile buluşturdu. Anneye tekrar geçmiş olsun dileğini ileten taksici, verilen ücreti de kabul etmeyerek "Allah rızası" için yardım ettiğini belirtti.

  • Keskin de örnek davranışta bulunan Arı'ya teşekkür ederek, "Arkadaşımızın hasta bir yavrumuzu ücret almadan hastaneye yetiştirmesi ve hastanenin de giriş ücretini yatırıp hiçbir karşılık beklemeden ayrılması gerçekten örnek bir davranış, insani bir hareket." ifadesini kullandı.

Keskin, annenin de ücretini ödemek için girişimde bulunmasının da ayrıca örnek bir davranış olduğunu aktardı.

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.