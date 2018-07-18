Taksiciden otizmli çocuğa örnek davranış

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin (sağda), örnek davranıştan dolayı taksici Ali Arı'ya (solda) teşekkür etti.

Malatya'da bir taksici, otizmli hasta çocuğu ateşlendiği için acilen evden çıkan ve üzerine para alamayan kadını ücretsiz olarak hastaneye götürüp, çocuğun hastane giriş ücretini karşıladı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (MESOB) yapılan açıklamaya göre, bir müşterisini bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen taksi şoförü Ali Arı, yolda bekleyen bir anne ve çocuğunu görünce durdu.

Annenin otizm hastası çocuğunun ateşlendiğini ve acilen çıktıkları için yanlarına para alamadıklarını söylemesi üzerine Arı, yardımcı olduğu aileyi arabasına aldı.

Kayıt ve muayene ücretini ödedi

Yolda çocuğun ateşinin artması üzerine Arı, özel bir hastaneye giderek kayıt ve muayene ücretini karşıladıktan sonra ayrıldı.

Çocuğunu hastaneden çıkardıktan sonra Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını arayan isminin açıklanmasını istemeyen anne, başından geçen olayı anlatarak, taksiciyi tanımadığını, hem teşekkür etmek, hem de ücretini ödemek istediğini söyleyerek yardım talep etti.

"Allah rızası"

İstek üzerine MESOB ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, Arı'yı bularak tebrik edip, odada anne ile buluşturdu. Anneye tekrar geçmiş olsun dileğini ileten taksici, verilen ücreti de kabul etmeyerek "Allah rızası" için yardım ettiğini belirtti.

Keskin de örnek davranışta bulunan Arı'ya teşekkür ederek, "Arkadaşımızın hasta bir yavrumuzu ücret almadan hastaneye yetiştirmesi ve hastanenin de giriş ücretini yatırıp hiçbir karşılık beklemeden ayrılması gerçekten örnek bir davranış, insani bir hareket." ifadesini kullandı.

Keskin, annenin de ücretini ödemek için girişimde bulunmasının da ayrıca örnek bir davranış olduğunu aktardı.