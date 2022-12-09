Hayat Taksilerde kamera zorunluluğu 2024e ertelendi
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Taksilerde kamera zorunluluğu 2024'e ertelendi

Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarının kamera takmasını zorunlu hale getirecek düzenleme, bu yıl da yürürlüğe girmeyecek.

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Taksilerde kamera zorunluluğu 2024e ertelendi
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Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan taksilere, özellikle İstanbul'da binebilmek için vatandaşlar yarışır hale geldi. Turistik bölgelerde Türk yolcu almaktan kaçınan bazı taksi şoförleri, insanları isyan ettirir oldu. Taksi ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla ilgili kamera takma zorunluluğunun ulaşımda kaliteyi artırması bekleniyordu.

Cihaz temini bahanesi

Ancak yıllardır ertelenen düzenleme, bu yıl da yürürlüğe girmiyor. Özellikle ilçelerde cihaz temininde güçlüklerle karşılaşıldığı, taşımacı esnafın cihazları temin edemediği, teknik altyapının donanımsal olarak hazırlanamadığı gerekçeleriyle, taksi ve benzeri araçlarda kamera uygulaması 2024 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek.

  • Erteleme kararı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun talebi üzerine alındı. Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi önce 2021 yılı sonu, sonra 2022 sonu olarak belirlenmişti.

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