Taksim'de bir günde 4 mevsim yaşandı

Önce kar, sonra yağmur ve ardından da güneş. İstanbul bir günde 4 mevsimi birden yaşadı.

Güne soğuk ve kuru bir hava ile başlayan İstanbul Taksim Meydanı'nda 12.00 sularında kısa süreli kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karını çok sayıda yerli ve yabancı turistin cep telefonları ile çekti.

Yağmur başladı

Ardından öğle saatlerine doğru kar yağışı yerini hafif sağanak yağmura bıraktı. Bu sırada meydan ve İstiklal Caddesi'nde bulunanlar yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı.

Sonra güneş açtı

Akşam saatlerine doğru sağanak yerini açık bir havaya bıraktı. 17.00 sularında ise Taksim ve çevresinde güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilenler yine anıt ve çevresinde bol bol fotoğraf çekti.

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