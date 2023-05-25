Taksim Camii’nde Sinema Buluşmaları

Her ay Türk sinemasının en son filmlerinin gösterimi yapılacak ve yönetmeniyle söyleşi gerçekleştirilecek. İlk etkinlik 27 Mayıs saat 18.30’da Murat Pay’ın yönetmenliğini üstlendiği “Dilsiz” filmiyle başlayacak. Başrollerini Ozan Çelik, Vildan Atasever, Mim Kemal Öke ve Emin Gürsoy’un paylaştığı film gösteriminden sonra yönetmen Nazif Tunç moderatörlüğünde Pay soruları yanıtlayacak. Taksim Sinema Buluşmaları başlığında gelecek aylarda sırayla Karınca, Uzak Ülke, Süveyda, Bir Düş Gördüm ve İçtima filmleri gösterilecek. Türkçe seslendirme ve İngilizce altyazılı yapılacak gösterimlere ise katılım ücretsiz.