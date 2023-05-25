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Hayat

Taksim Camii’nde Sinema Buluşmaları

Uluslararası Sinema Derneği ve Taksim Camii İslam Eğitim Kültür Sanat Vakfı yeni bir etkinlik dizisi başlatıyor.

04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Taksim Camii.

Taksim Camii.

Her ay Türk sinemasının en son filmlerinin gösterimi yapılacak ve yönetmeniyle söyleşi gerçekleştirilecek. İlk etkinlik 27 Mayıs saat 18.30’da Murat Pay’ın yönetmenliğini üstlendiği “Dilsiz” filmiyle başlayacak. Başrollerini Ozan Çelik, Vildan Atasever, Mim Kemal Öke ve Emin Gürsoy’un paylaştığı film gösteriminden sonra yönetmen Nazif Tunç moderatörlüğünde Pay soruları yanıtlayacak. Taksim Sinema Buluşmaları başlığında gelecek aylarda sırayla Karınca, Uzak Ülke, Süveyda, Bir Düş Gördüm ve İçtima filmleri gösterilecek. Türkçe seslendirme ve İngilizce altyazılı yapılacak gösterimlere ise katılım ücretsiz.



#Taksim Camii
#Uluslararası Sinema Derneği
#Etkinlik
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