Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cerrahpaşa protestosu: Tahliye kararına 'Görev yerimiz değişiyor' diyerek karşı çıktılar

Görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından yıllardır dönüşümü sağlanamayan dayanıksız yapılar gündeme geldi.
Her gün binlerce hastanın tedavi olduğu, yüzlerce doktorun hizmet verdiği, öğrencilerin ise eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin 2000’li yılların başında ‘depreme dayanıksız’ olduğu tespit edilmişti.
Tahliye için sunulan tüm çözümler reddedildi
Uzun yıllar fakültelerin tahliye edilmeleri adına sunulan çözümler reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültelerine tahsis ettiği araziler, İstanbul Üniversitesi genel kurulundan çıkan %98 karşı oyla reddedildi. 2017 yılında ise Çapa’nın Hasdal’a taşınacağını açıklayan Erdoğan, muhalif yayın organları tarafından eleştirildi. Çapa Tıp Fakültesi’nin önünde, İstanbul Tabip Odasının başını çektiği eylemler günler sürdü. Oda Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, devleti ‘depremi fırsata çevirmekle’ itham ederek Hasdal’a taşınma girişiminin durdurulmasını talep etti.
Tahliye kararı verildi
Bu kapsamda önlemler hayata geçirilirken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne tahliye kararı verildi. Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi.
Binaların deprem riski taşıdığı belirlendi
Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığı, risk taşıdığını tespit edildi. Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu. Kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılırken, bazı bölümler farklı hastaneye taşınıyor.
İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi çalışanlar eylem yaptı
Gelişmelerin ardından görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.
"Kurduğumuz düzen göz ardı edilmesin"
Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: