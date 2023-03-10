Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cerrahpaşa protestosu: Tahliye kararına 'Görev yerimiz değişiyor' diyerek karşı çıktılar

"Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne de çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Biz hastane çalışanları daha bu fikre adapte olamamışken dün itibariyle bizlerin farklı hastanelerde görevlendirileceğimiz bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız.