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Hayat

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cerrahpaşa protestosu: Tahliye kararına 'Görev yerimiz değişiyor' diyerek karşı çıktılar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deprem riski nedeniyle kapatılan bölümleri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Karar üzerine Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah eylem düzenlendi. Hastanenin bazı çalışanlarının başka hastanelerde görevlendirileceği iddiası üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile İstanbul Tabipler Birliği üyeleri protesto gösterisi yaptı.

12:26 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.

Görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından yıllardır dönüşümü sağlanamayan dayanıksız yapılar gündeme geldi.

Her gün binlerce hastanın tedavi olduğu, yüzlerce doktorun hizmet verdiği, öğrencilerin ise eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin 2000’li yılların başında ‘depreme dayanıksız’ olduğu tespit edilmişti.

Tahliye için sunulan tüm çözümler reddedildi

Uzun yıllar fakültelerin tahliye edilmeleri adına sunulan çözümler reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültelerine tahsis ettiği araziler, İstanbul Üniversitesi genel kurulundan çıkan %98 karşı oyla reddedildi. 2017 yılında ise Çapa’nın Hasdal’a taşınacağını açıklayan Erdoğan, muhalif yayın organları tarafından eleştirildi. Çapa Tıp Fakültesi’nin önünde, İstanbul Tabip Odasının başını çektiği eylemler günler sürdü. Oda Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, devleti ‘depremi fırsata çevirmekle’ itham ederek Hasdal’a taşınma girişiminin durdurulmasını talep etti.

Tahliye kararı verildi

Bu kapsamda önlemler hayata geçirilirken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne tahliye kararı verildi. Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi.

Binaların deprem riski taşıdığı belirlendi

Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığı, risk taşıdığını tespit edildi. Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu. Kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılırken, bazı bölümler farklı hastaneye taşınıyor.

İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi çalışanlar eylem yaptı

Gelişmelerin ardından görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal, "
Hepinizin bildiği üzere depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bugüne kadar hiçbir önlem alınmayıp yaşadığımız deprem felaketiyle apar topar oldukça kaotik bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir."
dedi.

"Kurduğumuz düzen göz ardı edilmesin"

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne de çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Biz hastane çalışanları daha bu fikre adapte olamamışken dün itibariyle bizlerin farklı hastanelerde görevlendirileceğimiz bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız.
Hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin ama bütün bu yenilemeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmıştı."


#Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
#İstanbul Tabip Odası
14 dakika önce
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cerrahpaşa protestosu: Tahliye kararına 'Görev yerimiz değişiyor' diyerek karşı çıktılar
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