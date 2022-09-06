Taksim Sanat ilk sergisine hazır

On üç sanatçının ses ve ışık enstalasyonlarından oluşan “Boşlukta Mevcut” sergisi, 6 Eylül’de ziyaretçilere kapısını açacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Kültür A.Ş. işbirliğiyle düzenlenen sergi, simsiyah bir boşluğun içinde vücut bulan sese, ışığa ve kente odaklanıyor. Küratörlüğünü Derya Yücel’in yaptığı sergi, mekânsızlığı hem içerik hem form bağlamında bir deney alanı olarak ele alıyor.

Sergi; Ali M. Demirel, Ardan Özmenoğlu, Aytaç Aybak, Büşra Tunç, Candaş Şişman, Çağrı Saray, Çınar Eslek, Fırat Engin, Murat Germen, Ramazan Can, Seda Boy, Vahap Avşar ve Volkan Kızıltunç’un ses ve ışık enstalas-yonlarından oluşuyor. Boşlukta Mevcut, 28 Eylül’e kadar Taksim metrosunun -1. katında görülebilir.

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