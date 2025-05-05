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Takviyelere 'kurul'

Takviyelere 'kurul'

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Takviye edici ilaçların piyasa sunulmasından nasıl tüketileceğine ilişkin karar verici bir kurul oluşturulacak.
Takviye edici ilaçların piyasa sunulmasından nasıl tüketileceğine ilişkin karar verici bir kurul oluşturulacak.

Son yıllarda peynir ekmek gibi satılan ve insanlar üzerinde giderek bağımlılık oluşturmaya başlayan takviye edici ilaç ve gıdaların piyasaya sunulmasından kişilerce nasıl kullanılacağına değin kurul onayı geliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa üye vereceği bir onay kurulunun oluşturulması için düğmeye basıldı. AK Parti'nin yasama yılı tamamlanmadan Meclis gündemine taşıyacağı düzenlemeyle; takviye edici ilaçların kullanımına ilişkin yeni esasları belirleyecek ve onay mercii olarak görev üstlenecek bir kurulun oluşturulacağı bildirildi.


KURUL ONAYI GEREKECEK

Edinilen bilgiye göre, oluşturulacak kurul; katkı maddesiz doğal ürün, vitamin, mineral ya da besin takviyesi adı altında piyasada rahatlıkla erişilebilen ve reçetesiz satılabilen ilaçların içeriğini inceleme yetkisine sahip olacak. Bu ilaçların tüketimine ve erişimine ilişkin karar verme yetkisi de kurula ait olacak. Kurulun Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulması gündeme gelse de ilaçların içeriğinin çeşitliliği nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa üye vereceği bir onay kurulunun oluşturulması da masadaki seçeneklerden.


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