Takviyelere 'kurul'

Son yıllarda peynir ekmek gibi satılan ve insanlar üzerinde giderek bağımlılık oluşturmaya başlayan takviye edici ilaç ve gıdaların piyasaya sunulmasından kişilerce nasıl kullanılacağına değin kurul onayı geliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa üye vereceği bir onay kurulunun oluşturulması için düğmeye basıldı. AK Parti'nin yasama yılı tamamlanmadan Meclis gündemine taşıyacağı düzenlemeyle; takviye edici ilaçların kullanımına ilişkin yeni esasları belirleyecek ve onay mercii olarak görev üstlenecek bir kurulun oluşturulacağı bildirildi.