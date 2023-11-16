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Hayat

Talih Dönüşü İtalya’dan ödül aldı

04:00 - 16/11/2023 jeudi
Güncelleme: 00:37 - 16/11/2023 jeudi
Yeni Şafak
Merve Gezen.

Merve Gezen.

“Peripeteia-Talih Dönüşü” filmi, İtalya’daki 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali’nde “En İyi Kısa Film” ödülü aldı. Yönetmen Merve Gezen, caddelerde çöp toplayan ve kendi bedenlerinden daha ağır çöp arabası çeken pek çok çocuğa rastladığını, Gaziantep’e, Birleşmiş Milletler projesi kapsamında, dezavantajlı çocuklar üzerine çalışmak için gittiğinde çocuk işçiliği üzerine film çekmeye karar verdiğini söyledi. Film, İsviçre’de 100’ün üzerinde okulda gösterildi. Filmin festival yolculuğunun devam edeceğini belirten Gezen, bu ay İstanbul’da Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalinde gösterileceğini kaydetti.



#Aktüel
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#İtalya
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