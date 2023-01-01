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Hayat

Tam bir nostalji müzesi

Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan “Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi”, eski oyun konsolları ve bilgisayarlarla meraklılarına nostalji yaşatıyor.

4:00 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan “Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi”.

Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan “Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi”.

Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan “Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi”, eski oyun konsolları ve bilgisayarlarla meraklılarına nostalji yaşatıyor. Müzede bulunan konsol bilgisayar ve oyunların tamamı çalışır durumda ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Müze yöneticilerinden Mariusz Murawski, müzeyi video oyunları, retro konsollar ve bilgisayarlara olan tutkuları nedeniyle açtıklarını söyledi. Murawski, eski oyunlara birçok kişinin “hayranlık” derecesinde meraklı olduğunu belirterek, müzenin 3 yıldır açık olduğunu ancak 15 yıldır bu hobiye sahip kişilerle buluşmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Haftanın altı günü oyunseverlerin ve nostalji meraklılarının ziyaretine açık olan müzede her şey 1990’lar gibi hissediliyor.


#Polonya
#Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi
#Mariusz Murawski
2 saat önce
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Tam bir nostalji müzesi
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