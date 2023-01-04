Tamburi Sadun Aksüt vefat etti

Türk musikisinin usta sazendelerinden tamburi Sadun Aksüt, İstanbul’da 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekarı’nın bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı. Türkiye’nin müzikal hafızası olarak da nitelendirilen Aksüt, bugün 11.00’de Maçka’daki İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.