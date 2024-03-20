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Hayat

Tanışma hikâyeleri bu belgeselde

04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:46 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TRT 2’de yayınlanan belgesel dizi, “Tanışma Hikâyesi”, kültür sanat dünyasındaki unutulmaz karşılaşma ve tanışma hikâyelerini ele alıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Onur Hüseyin Kılınç’ın üstlendiği serinin ilk bölümünde, usta fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, çocukluğundan itibaren tanışma hayali kurduğu Ara Güler ile karşılaşma serüvenini anlattı. İkinci bölümde ise Ercan Kesal, hekimlik yıllarında yolunun kesiştiği Metin Erksan ile sıra dışı tanışma öyküsünü aktarıyor. Diziye Aral ve Kesal’ın yanı sıra Mehmet Kemiksiz, Sadrettin Özçimi ve Hikmet Barutçugil gibi isimler de konuk oldu.



#Aktüel
#Hayat
#Belgesel
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