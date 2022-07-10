Hayat Tanıtımda gastro diplomasisi
AKTÜEL

Tanıtımda gastro diplomasisi

Diplomatik ağını her geçen gün kuvvetlendiren Türkiye, yurt dışındaki teşkilatı aracılığıyla çıkarlarını korurken tanıtımını da sağlıyor.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Tanıtımda gastro diplomasisi
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Diplomatik ağını her geçen gün kuvvetlendiren Türkiye, yurt dışındaki teşkilatı aracılığıyla çıkarlarını korurken tanıtımını da sağlıyor. Diplomasi Akademisi Başkanlığı, bu yıl ilk kez atanan büyükelçiler ve eşleri için bir süre önce yönlendirme programı düzenledi. Programda büyükelçiler ve eşlerine dış politikada uygulanan prosedürler, diplomatik konularda izlenecek yolların yanı sıra mutfak kültürü ve hitabet konularında da eğitim veriliyor.

İKİLİ İLİŞKİLER

Kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro diplomasi, ülkelerin mutfak kültürlerini, diğer ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde bir araç olarak kullanmasının yanı sıra ‘gastro’ turizm faaliyetlerini de kapsıyor.

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