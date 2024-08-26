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Hayat

Tarihçi Mücteba İlgürel toprağa verildi

04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:52 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mücteba İlgürel
Mücteba İlgürel

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında vefat etti. Profesör, dün memleketi Balıkesir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu İlgürel, 1939 yılında Balıkesir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitim gören İlgürel, 1965’te üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı. 1970’te doktora tezini tamamlayan tarihçi, 1982’de profesörlüğe yükseldi. Aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan Mücteba İlgürel, 50’ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.


#Mücteba İlgürel
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