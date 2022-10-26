​Tarihi karakol kütüphane oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, İstiklal Harbi’nin 100. yılında, ilçede bulunan tarihi karakol binasını kütüphane olarak hizmete açacak. Adını mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi, resmi açılışını 28 Ekim saat 15.00’te gerçekleştirecek. Kütüphanede, o dönemi anlatan eserlerin yanı sıra, İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8 bin kitap var. Aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane, üyelik sistemiyle çalışacak. Kütüphaneden lisans, lisansüstü öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılar istifade edebilecek. İstiklal Kütüphanesi, dijital içerik üretiminin yanı sıra, akademiyle ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak.