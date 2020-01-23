Hayat Tarihi Liman Handa restorasyon başladı
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Tarihi Liman Han'da restorasyon başladı

Tarihi Liman Han'da restorasyon başladı

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonun 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi DHA
18 ayda tamamlanması beklenen restorasyon havadan görüntülendi.
18 ayda tamamlanması beklenen restorasyon havadan görüntülendi.

Ünlü Mimar Vedat Tek tarafından 1915'te Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor. Eski adı Mes'adet Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.

KORUMA KURULU'NUN ONAYI ALINDI


Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli simge binası Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor.

DHA
Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.
Tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde yapılıyor.

DHA
Tarihi han, çalışmaların ardından eski görünümüne kavuşacak.

18 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı. Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restore edilecek. Öte yandan zemini sağlam olmayan binada zemin ıslah çalışması yapılacak. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyor.

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