Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni restore edildi

Sivas'ın Gürün ilçesindeki 14. yüzyıldan kalma Şeyh Hamid-i Veli'nin tarihi su değirmeni, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından aslına uygun restore edildi. Yeniden inşa edilen değirmende doğal taşlar ve ahşap detaylar kullanıldı. Ayrıca, değirmende ekmek fırını, kafe ve kendi elektriğini üretebilen su çarkı bulunacak. Vakfın Genel Müdürü Abdullah Süren, yakın zamanda hizmete açılacak değirmenle, 600 yıllık hizmeti tekrar halkın istifadesine sunacaklarını söyledi.