Hayat Tarihin içinde edebiyat dolu bir hafta
KÜLTÜR SANAT

Tarihin içinde edebiyat dolu bir hafta

Geçmişten günümüze tarihi hafızamızı barındıran ve birçok önemli ismin yaşadığı Fatih, önemli bir edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fatih Belediyesinin “Türk Edebiyatının Başkenti İstanbul” üst başlığıyla düzenlediği Fatih Edebiyat Günleri, 26 Kasım’a kadar edebiyatseverleri ağırlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihin içinde edebiyat dolu bir hafta
Fatih Edebiyat Günleri, 26 Kasım’a kadar edebiyatseverleri ağırlayacak.

Geçmişten günümüze tarihi hafızamızı barındıran ve birçok önemli ismin yaşadığı Fatih, önemli bir edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fatih Belediyesinin “Türk Edebiyatının Başkenti İstanbul” üst başlığıyla düzenlediği Fatih Edebiyat Günleri, 26 Kasım’a kadar edebiyatseverleri ağırlayacak. Edebiyat günleri kapsamında, sekiz farklı mekânda onlarca edebi isim vatandaşlarla buluşacak. Dört ayrı mekânda gezilerin de düzenleneceği etkinlikle kültür, sanat ve mimarinin izi sürülecek.

Pazar günü gerçekleşen açılış etkinliğinde “İmzalı Kitapların Peşinde” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulurken, “İstanbul’da Edebiyatın Musikisi” konseri de düzenlendi. Etkinlik boyunca görülebilecek diğer sergi ise Beyazıt Devlet Kütüphanesindeki “Fatih Sultan Mehmet ve Fatih Kitapları” Sergisi.

ŞİİRLER OKUNACAK GEZİLER YAPILACAK

Edebiyat dünyasından elliye yakın isim, program kapsamında açık oturumlar, söyleşiler ve şiir akşamları gibi etkinliklerle, kültür ve sanat meraklılarıyla buluşacak. Düzenlenecek gezilerde İstanbul’un Türk edebiyatına yansımaları, yeni tespitler ve teklifler ele alınacak. Katılımcılar, “Kurmacanın Anahtarı Nedir?”, “Torunları Fatihli Dedelerini Anlatıyor”, “İstanbul Erkek Liseli Edebiyatçılar” başlıklı etkinliklerin yanı sıra “İstanbul ve Şiir”, “İstanbul ve Roman” ve “İstanbul’un Hikayesi” başlıkları altında edebiyatçılardan yazarlık deneyimlerini dinleyecek.

Fatih Edebiyat Günleri, Ali Ayçil, Ali Sali, Ali Ural, Alper Gencer, Hüseyin Atlansoy, Lale Müldür, Mehmet Erte, Meryem Kılıç, Mustafa Akar, Tuba Kaplan, Zeynep Arkan ve Zeynep Karaca’nın katılacağı şiir akşamıyla 26 Kasım’da sona erecek. Etkinlikler, FKSM, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi, Medrese Davutpaşa, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşecek.

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