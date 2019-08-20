Hayat Tarihin ruhu edebiyatta
KÜLTÜR SANAT

Tarihin ruhu edebiyatta

Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu yıl Malazgirt’te düzenlediği “IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni” başladı. Açılışta konuşan Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, “Tarihçiler eserlerini kaynağa otururlar. Edebiyatçıların ise hissiyatlarından kaynaklanan yaklaşımları oluyor. Bu da belki tarihçilerin uyandırmadıkları etkiyi uyandırıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
D. Mehmet Doğan
D. Mehmet Doğan

Türkiye Yazarlar Birliği’nin önceki yıllarda Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Konya’da düzenlediği “Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni”nin dördüncüsü Malazgirt’te başladı. Malazgirt Belediyesi’nin ev sahipliğinde kaymakamlığın katkıları ve Türk Tarih Kurumu iş birliği ile yapılan şölenin ilk oturumu dün yapıldı. Etkinlikte ilim ve fikir adamları ve tarihî roman yazarları tarihi roman konusu etrafında “Tarih ne kadar romanlaştırılabilir?”, “Roman ne kadar tarihleşebilir?”, “Tarihî gerçekler ile edebî gerçeklik ne ölçüde örtüşür?”, “Tarihin alanı ile edebiyatın alanı en fazla hangi türde kesişir?” gibi sorulara yanıt arıyor. Program yarın sona erecek.

HALKIN RUHUNA HİTAP EDEN ESERLER

Açılışta konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan tarihi olayların ve kişiliklerin sadece metin olarak okunmaması gerektiğine dikkat çekti. Doğan, “Tarihçiler tarihi metin yazdıklarında eserlerini kaynağa otururlar. Edebiyatçıların böyle bir mecburiyeti yok. Elbette onlar da tarihi kitaplarını okuyorlar ama biraz da hissiyatlarından kaynaklanan yaklaşımları oluyor. Bu da belki tarihçilerin uyandırmadıkları etkiyi uyandırıyorlar. Mesela Battal Gazi Destanı, Danişmendname... Eski kültürümüzün en çok okunan adeta ezberlenen bir metniydi. Aslında o kayıp tarihimizin bir anlamda edebi anlamda ifade şekliydi. Halkın ruhuna hitap eden ve derin heyecan eserlerdi bunlar. Bu heyecanla bugünlere geldik” diye konuştu.

KİTAP OLARAK YAYIMLANACAK

Bilgi şöleninde, tarihî roman bütün yönleriyle ele alınacak. Hem işin uygulamasını yapan yazarlar, romancılar hem de konuyla ilgili çalışma yapan ilim ve fikir adamları müşterek bir zeminde konuyu tartışacaklar. Bildiriler daha sonra önceki yıllarda olduğu gibi kitap olarak yayınlanacak.

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  • Yunus Emre’den Tanpınar’a
  • Büyük tarihi olayların ve tarihi şahsiyetlerin romandaki yerini inceleyen etkinliğin ilk gününde Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü vesilesiyle zaferin tarihteki yeri ile romanlarında Sultan Alparslan ve Malazgirt ve Malazgirt Edebiyatı gibi konular konuşuldu. ‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları”, “Sevinç Çokum’un Romanlarında Tarihî Malzemenin İşlenişi, “Tarihin Yeniden İnşasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Mimarî”, “Tarihte Bir Kahraman Olarak Balak Gazi / Roman Kahramanı Olarak Balak Gazi”, “Firavun İmanı Romanında Tarihi Olay ve Şahsiyetlere Sembolik Göndermeler” gibi başlıklar ele alınacak.

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