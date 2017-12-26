Tarkan'ın ödüllü şarkısı çalıntı çıktı

Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen 'Beni Çok Sev' şarkısı 'Yolla' isimli albümünde yer alıyor.

Tarkan'ın Altın Kelebek'te 'Yılın Şarkısı' ödülüne layık görünülen eseri Beni Çok Sev'in çalıntı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada şarkının çalıntı olduğunu söyleyenler iddialı konuştu: "Şarkının orijinali, Ayşe Mine'nin Ellerim Uğurlar şarkısı."

Twitter'da 'Tarkanbeniçoksevçalıntımı' hashtag'i ile kısa sürede onlarca kişi tartışmaya katıldı. Ayşe Mine'nin şarkısını dinleyen sosyal medya kullanıcıları, Beni Çok Sev'in çalıntı olduğunu söyledi. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

'Ayşe Mine'yi böyle bir eseri müziğe kazandırdığı için kutlarım. Bu şarkı üzerinden emeği çalıp ödül alanları ise kınıyorum.'