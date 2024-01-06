|
Hayat

Tarlaya zorunlu iniş yapmıştı: Eğitim uçağının pilotundan açıklama geldi

Bursa'da dün tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, “Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil eğitim için havalandım” dedi.

18:03 - 6/01/2024 Cumartesi
DHA
Tarlaya inen eğitim uçağının pilotu: Zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım.
Tarlaya inen eğitim uçağının pilotu: Zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki hava parkından dün kalkış yapan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün kullandığı özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisi semalarındayken teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot Öztürk, tarlaya zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla uçaktan çıkan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

'Hendeğe takılmasaydı inecekti'

Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kazanın yaşandığı yere gelen özel havacılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun tek başına uçuş yapan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Yenişehir Havaalanı'ndan kalkıp önce Yunuseli Havaalanı'na iniyor. Oradan Sivrihisar'a, oradan tekrar kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken buraya sebebini biz de bilmiyoruz, acil iniş yapma gereği duymuş. Şurada bulunan hendeğe takılmasaydı rahat bir şekilde buraya inecekti. Sorun da olmayacaktı. Pilotun durumunda hiçbir şey yok" dedi.

'Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum'

Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil, eğitim için havalandım. Şu an sağlık durumum iyi” ifadesini kullandı.


Uçakta meydana gelen teknik arızanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



#Bursa
#eğitim uçağı
#hayat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery Tiggo 8 Pro 479 litrelik geniş bagaj hacmi ile iç mekanda konforu sağlıyor