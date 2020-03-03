Tartışılan taht 2. Abdülhamid'in çıkmadı

Geçtiğimiz günlerde 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın işadamı Mahmut Karakeçili tarafından satın alındığı haberleri, tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, II. Abdülhamit'e ait olan bir tahtın satılamayacağını belirtmişti.

DHA

Para bile vermeden haberini yaptırdı

Bu tahtın II. Abdülhamid'e ait olmadığını, sadece II. Abdülhamid döneminde saray için yapılmış olduğunu anlatan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İslam Eserleri Uzmanı da olan Nilgün Şensoy, “Bu taht Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veyahut oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi. O oturmadı, bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir. Mavi saten, özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunların. Gidin, bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtalara bakın. Onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı, satın almak isteyen kişi, para pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" dedi.

DHA

“Devletime feda oldun"

Basına yansıyan haberlerin ardından tahtı satışa çıkarmaktan vazgeçtiklerini belirten Şensoy, "Bu taht Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veyahut oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi. O oturmadı, bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir. Mavi saten, özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunların. Gidin, bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtalara bakın. Onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı, satın almak isteyen kişi, para pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" şeklinde konuştu.

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"Bunların ticareti olmaz"