Hayat Tartışılan taht 2 Abdülhamidin çıkmadı
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Tartışılan taht 2. Abdülhamid'in çıkmadı

İstanbul Sanat ve Antika fuarında 2. Abdülhamid'e ait olduğu iddia edilen tahtın 100 bin liraya alıcı bulduğu iddiaları, tartışmalara neden oldu. Tahtı satışa çıkaran şirketin sahibi, "Taht Abdülhamid'in değil. Bu olayı, satın almak isteyen kişi kendi kendine yazdırttı. Biz de satıştan vazgeçtik" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Yetkililer, çıkan haberlerin ardından tahtı satmaktan vazgeçti.
Yetkililer, çıkan haberlerin ardından tahtı satmaktan vazgeçti.

Geçtiğimiz günlerde 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın işadamı Mahmut Karakeçili tarafından satın alındığı haberleri, tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, II. Abdülhamit'e ait olan bir tahtın satılamayacağını belirtmişti.

DHA

Para bile vermeden haberini yaptırdı

Bu tahtın II. Abdülhamid'e ait olmadığını, sadece II. Abdülhamid döneminde saray için yapılmış olduğunu anlatan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İslam Eserleri Uzmanı da olan Nilgün Şensoy, “Bu taht Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veyahut oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi. O oturmadı, bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir. Mavi saten, özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunların. Gidin, bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtalara bakın. Onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı, satın almak isteyen kişi, para pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" dedi.

DHA

“Devletime feda oldun"

Basına yansıyan haberlerin ardından tahtı satışa çıkarmaktan vazgeçtiklerini belirten Şensoy, "Bu taht Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veyahut oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi. O oturmadı, bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir. Mavi saten, özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunların. Gidin, bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtalara bakın. Onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı, satın almak isteyen kişi, para pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" şeklinde konuştu.

"Bunların ticareti olmaz"

  • 2. Abdülhamid'in tahtıymış gibi lanse eden kişinin, tahtı satın almak isteyen iş insanı Mahmut Karakeçili olduğunu vurgulayan Şensoy, "Ben bunu evimde kullanıyordum. Fakat artık evim küçük olduğu için 1998'de kendi şirketimize aldım. Kendim, şahsım son derece ciddi olan eserleri ya koleksiyonuma kaydederim ya da ticareti olamaz bunların" ifadelerini kullandı.
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