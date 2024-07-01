Tavuktan sonra biber doğramayın

Besinle uğraşan kişiler yiyeceklerin temiz bir şekilde hazırlanıp servis edilmesini kolay zannedebilirler. Temiz görünen, tadı ve kokusu güzel olan yiyecekler hijyenik koşullarda hazırlanmadığında zehir saçabiliyor. Bu durumun sağlık için gizli bir tehlike olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, "Yemeklerin hazırlanış süreci de zehirlenmeye davetiye çıkarıyor. Gıdaların birbiriyle temas etmesi çapraz bulaşma riskine yol açıyor. Et, tavuk gibi besinlerin kesildiği tahtalarda, sebzelerin dilimlenmesi, mikroorganizasmaların yayılmasına yol açabiliyor" diye konuştu. Gıda endüstrisi ve mutfaklarda karşılaşılan bu riske, eller, doğrama tahtaları, mutfak tezgahları,

bez ve sünger gibi araç gereçlerle temas eden her türlü yüzeyin davetiye çıkardığını anlattı.

HİJYEN KURALLARINA UYUN

Bu durumun hijyen kurallarına uyulmadığında ortaya çıkabildiğini dile getiren Arpacı, “Farklı besinlerin bir arada saklanması, aynı kesme tahtasının kullanılması çapraz bulaşma riskini artırabiliyor. Temizlik malzemelerinin doğru şekilde kullanılması ve yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi de son derece önemli. Gıdaların doğru pişirilmesi de bu sorunu önlemeye yardımcı oluyor. Pişirme sırasında yeterli sıcaklığa ulaşıldığında mikroorganizmalar ölüyor. Bu sayede çapraz bulaşma riski de azalıyor” şeklinde anlattı.

VAKALAR YAZIN ARTIYOR

Önemli halk sağlığı sorunlarının başında gelen besin zehirlenmesinin yaz aylarında yükselişe geçtiğini vurgulayan Arpacı şöyle konuştu: "Hafif seyreden ve kısa süreli hastalıklara yol açan bu rahatsızlık, zehirlenen kişi ve besinle ilgili olarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Besinleri tüketirken, hijyen koşullarına önem vermek büyük önem taşıyor."

Çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı kaplarda saklayın

Çiğ ve pişmiş gıdaların birbirinden ayrı kaplarda muhafaza edilmesi gerektiğini anlatan Arpacı şöyle konuştu. “Çiğ gıdalardaki mikroorganizmalar pişmiş gıdalara geçerek enfeksiyon riski artabiliyor. Kesme tahtalarının temizliği de son derece önemli. Eğer aynı kesme tahtası hem et hem de sebze meyve gibi farklı gıdalar için kullanılırsa, çapraz bulaşma riski artıyor. Bu yüzden farklı gıdalar için ayrı kesme tahtalarının kullanılması öneriliyor” şeklinde anlattı. Arpacı’ya göre, bulaş riskinin en aza indirilmesi için, ellerin düzenli yıkanması, gıdaların temiz ve

steril ortamlarda hazırlanması gibi basit önlem de son derece etkili.











