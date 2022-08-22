TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Selahaddin Şentop evlendi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, hayatını Ayşegül Akbulut ile birleştirdi. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda dünya evine giren çift, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları nedeniyle sade bir tören yaptı.

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