Tebrik kartı geleneği yaşatılıyor

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “Özellikle nostaljiye değer veren vatandaşlarımız ve bazı kurumlar, sevdiklerine fiziksel tebrik kartları göndererek bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Örneğin 2025 yılı mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 50 bin adet posta kartının kabulü yapılmıştır” dedi. PTT, şubelerinde yeniliklere de hazırlanıyor. Gülten, “İnsansız şube konsepti kapsamında tasarlanan ve bankacılık ile posta/kargo işlemlerinin farklı renk kodlarıyla ayrıldığı alanlarda ‘akıllı gişe’ cihazı, toplu para yatırma makinesi ile para ve madeni para çevrim cihazlarının yer aldığı inovatif PTT Şubelerine yönelik çeşitli projelerimiz var” dedi.