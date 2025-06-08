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Tebrik kartı geleneği yaşatılıyor

Tebrik kartı geleneği yaşatılıyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Hakan Gülten
Hakan Gülten

Bayramlarda tebrik kartı gönderme alışkanlığı azalmış olsa da bu gelenek tamamen kaybolmadı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “Özellikle nostaljiye değer veren vatandaşlarımız ve bazı kurumlar, sevdiklerine fiziksel tebrik kartları göndererek bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Örneğin 2025 yılı mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 50 bin adet posta kartının kabulü yapılmıştır” dedi. PTT, şubelerinde yeniliklere de hazırlanıyor. Gülten, “İnsansız şube konsepti kapsamında tasarlanan ve bankacılık ile posta/kargo işlemlerinin farklı renk kodlarıyla ayrıldığı alanlarda ‘akıllı gişe’ cihazı, toplu para yatırma makinesi ile para ve madeni para çevrim cihazlarının yer aldığı inovatif PTT Şubelerine yönelik çeşitli projelerimiz var” dedi.



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