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Trafik kazalarının önüne geçmek üzere alınan radar önlemleriyle ilgili Hülya Avşar'dan teşekkür

Trafik kazalarının önüne geçmek üzere alınan radar önlemleriyle ilgili Hülya Avşar'dan teşekkür

13:027/06/2025, السبت
G: 7/06/2025, السبت
Yeni Şafak
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Radar uygulaması ile bayram boyunca denetimler devam ediyor.
Radar uygulaması ile bayram boyunca denetimler devam ediyor.

Hülya Avşar, İçişleri Bakanlığı'nın trafik tedbirleri kapsamında aldığı kararları ''çağdaş davranış'' olarak değerlendirerek Instagram hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kurban Bayramı kapsamında birçok önlem alındı.


Trafik kazalarının önüne geçmek üzere alınan önlemlerin ardından paylaşım yapan Hülya Avşar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.


"Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor. Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var.Dolayısıyla, içimden gelerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, drone'larla yapılacak kontroller, para cezalarının artması hatta artık kuryelerin de sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti. Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim."





#hülya avşar
#ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
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