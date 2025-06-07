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Ünlü oyuncu Eylem Tanrıver'in hayatı estetik ameliyatı sonrası kabusa döndü: Felç kaldı, vücudunda yaralar açıldı, enfeksiyon kaptı

Ünlü oyuncu Eylem Tanrıver'in hayatı estetik ameliyatı sonrası kabusa döndü: Felç kaldı, vücudunda yaralar açıldı, enfeksiyon kaptı

09:347/06/2025, Cumartesi
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Eylem Tanrısever, Hercai dizisinde rol almıştı.
Eylem Tanrısever, Hercai dizisinde rol almıştı.

Oyuncu Eylem Tanrıver, mide küçültme ameliyatı sonrası bir takım estetik operasyonları geçirdi. Estetik ameliyatlarının ardından felç kaldığını açıklayan Tanrıver, “Hastaneye ve doktora dava açtım. Hastane avukatları arabulucuyla bile görüşmüyor. Hayatımdan çalındı” dedi.

Mide küçültme ameliyatı sonrasında ortaya çıkan sarkmaları aldırmak için estetik operasyonlar geçiren Eylem Tanrıver, felç kaldığını açıkladı. Oyuncu, operasyonların yaklaşık 6 saat sürdüğünü söyledi. Tanrıver, ameliyat sırasında bilgisi ve onayı olmadan tıbbi literatürde litotomi olarak adlandırılan pozisyonda gereğinden uzun süre tutulduğunu ve uygulama sonucunda siyatik sinirlerinde kalıcı hasar oluştuğunu belirtti. Kısmi felç geçirdiğini açıklayan Tanrıver, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:


"Güle oynaya girdiğim ameliyatlarımdan iki ayağımda da kısmı felçle çıktım. En fazla bir buçuk saat kalınacak pozisyonda ben 6 saat kaldım. Beni, kaldırmaya çalıştıklarında yere basamıyordum. Ayaklarımı hissetmiyordum. Başta bunun geçici bir durum olduğunu düşündüm. Ama zaman geçtikçe felç kaldığımı anladım. Beni muhtaç ettiler. Yaralarım açıldı, enfeksiyon kaptım. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı.”


Oyuncu aynı zamanda estetik açıdan da başarısız olan operasyonun ardından dikiş yerlerinde açılmalar, enfeksiyon ve doku kaybı (nekroz) gibi çeşitli komplikasyonlar geliştiğini dile getirdi.





#eylem tanrıver
#estetik
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