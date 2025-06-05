Alkol ölçümünde 3 kat fazla çıktı: Şarkıcı Fatma Turgut'un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Polis ekiplerinin 28 Nisan gecesi Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında durdurulan Turgut'un yapılan alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tespit edilen promil oranı üzerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince Fatma Turgut'a 6.439 TL idari para cezası uygulandı.Bunun yanı sıra sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. Bu süre boyunca araç kullanması yasaklanan sanatçının ehliyetini geri alabilmesi için ceza süresinin dolmasının ardından gerekli başvuruları yapması gerekiyor.





Polis tutanaklarında, alkol ölçüm cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu ve ölçümün yasal sınırlar içerisinde usule uygun biçimde yapıldığı da belirtildi.





TURGUT MAHKEMEYE BAŞVURDU: "CİHAZ HATALI ÖLÇTÜ, KONSERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORDUM"





Fatma Turgut, uygulanan idari yaptırıma karşı yasal yollara başvurdu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu itiraz dilekçesinde, alkol ölçüm işleminin hukuka aykırı yürütüldüğünü, kullanılan cihazın kalibrasyonunun kontrol edilmediğini, tutanakların teknik olarak yetersiz olduğunu öne sürdü. Sabah'ın haberine göre sanatçı dilekçesinde ayrıca, ehliyetine el konulması kararının orantısız olduğunu, araç kullanımının mesleği gereği zorunlu olduğunu ve söz konusu yaptırımın özel yaşamına ve iş hayatına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.





MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ





İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Turgut'un itirazını değerlendirdikten sonra başvuruyu reddetti. Mahkeme, alkol ölçümünün geçerli teknik cihazla ve yasal prosedüre uygun şekilde yapıldığını, trafik ekiplerinin yetki sınırları içinde hareket ettiğini ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulanan yaptırımın yerinde olduğunu vurguladı.



















