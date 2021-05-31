Hayat Oyuncu İlker Aksum geçirdiği kazayı anlattı Aniden önüme çıkınca direksiyonu kırdım
AKTÜEL

Oyuncu İlker Aksum geçirdiği kazayı anlattı: Aniden önüme çıkınca direksiyonu kırdım

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum’un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
Oyuncu İlker Aksum geçirdiği kazayı anlattı: Aniden önüme çıkınca direksiyonu kırdım
İlker Aksum

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi.

Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı. İlker Aksum, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

DHA

Aksum'un, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.


‘OLACAĞI VARMIŞ’

Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

DHA

KAZA ANI KAMERADA

Aksum’un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Aksum’un kullandığı otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor.


DHA

Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı: Araba hurdaya döndü
FOTOĞRAF 39
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Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı.
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Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi.
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Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.
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Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.
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İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan
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Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.
Ünlü oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı: Araba hurdaya döndü
Adana'da oyuncu İlker Aksum'un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Aksum'un aracı hurdaya döndü.


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