‘Tekinsiz Deniz’ kapılarını açıyor

Fotoğraf sanatçısı, küratör ve masal çözümleyicisi Coşar Kulaksız 14 Eylül’de yeni sergisini açacak. “Tekinsiz Deniz” isimli fotoğraf sergisi Çukurcuma’daki Faar Art Galeri’de yer alacak. Projenin sanat danışmanlığını Beral Madra, sergileme tasarım danışmanlığını Bülent Erkmen ve proje direktörlüğünü Songül Güneş üstleniyor. Sergideki fotoğraflar, Ege insanlarının yalnızlığı ve tekinsizliğini betimliyor. Tekrar etmeyi pasif direniş olarak nitelendiren Kulaksız, eserleriyle biçimsel ve içerik tekrarlar yaparak izleyiciye çeşitli sorular sorduruyor. Sergi, pazartesi hariç her gün 12.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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