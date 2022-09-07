‘Tekinsiz Deniz’ kapılarını açıyor

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malezya'da,Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek "Kardeş ülke Malezya ile petrol faz gaz aramaları başta olmak üzere enerji alanında iş birliğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız." dedi.



