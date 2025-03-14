Tekirdağ'da acı olay: Grip şikayetiyle gitti hayatını kaybetti

Ağır bir grip vakası geçirdiğinden dolayı geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 38 yaşındaki Onur Kısacık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Kısacık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.