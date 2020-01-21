Hayat Teknofest 2020 Gaziantepte
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Teknofest 2020 Gaziantep’te

Türkiye’nin havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali bu yıl 22-27 Eylül’de Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek. Albayrak Medya Grubu milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST’in basın sponsoru. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bu yıl yeni bir dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
TEKNOFEST, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek.
TEKNOFEST, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek.

Albayrak Medya Grubu’nun basın sponsoru olduğu milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek. Zeugma Müzesi’nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin bu yıl Anadolu’ya taşındığını söyledi. Bayraktar, “TEKNOFEST’i Anadolu’ya taşımamızın amacı İstanbul’a gelemeyen çocuklarımıza ulaşmak. Gökyüzüne bakan çocukların gözlerindeki umut ışığını artıralım istiyoruz. Uzay sevdasını tüm gençlerimizin yüreğine düşürelim istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi festivalin süresi 6 gün olacak” diye konuştu. Bayraktar, festivalin 2021 yılının Eylül ayında yeniden İstanbul’da yapılacağını kaydetti.

Selçuk Bayraktar

YENİ REKOR HEDEFİ

Yarışmalara son katılım tarihinin 28 Şubat olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: “İlk yıl 565 bin katılımcının yer aldığı festival, ikinci yıl 1,5 milyona ulaştı. Bu yıl yeni bir dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz. Yarışmalara katılacak genç kardeşlerimiz vakit geçirmeden başvuru yapmalarını istiyoruz. Mill teknoloji hamlesinin meşalesi Gaziantep’ten yanacak. Doğudan yükselecek TEKNOFEST ışığına destek olmaya çağırıyoruz” Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, “81 il 122 ülke 50 bin başvuru alındı, bunun dünyada örneği yok. Başvuruları geçen yıldan yukarıya taşımak istiyoruz” dedi.

GAZIANTEP BUNA HAZIR

Fotoğraf: Arşiv

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin İstanbul’dan Gaziantep’e taşınmasından dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, Gaziantep’in lojistik, insan kaynağı açısından festivale hazır olduğunu belirtti. Şahin, “Enerjimizi gücümüzü birleştirirsek gerçekten kardeş olursak yapamayacağımı hiçbir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gaziantep Valisi Davut Gül de “82 milyona mal olan bu markayı daha yükseğe taşımalıyız” ifadelerini kullandı.

İLKLERE SAHNE OLACAK

Teknofest 2020’de 23 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak ‘Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’, ‘Tarım Teknolojileri Yarışması’, ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’, ‘Akıllı Ulaşım Yarışması’, ‘Eğitim Teknolojileri Yarışması’, ‘Helikopter Tasarım Yarışması’, ‘Jet Motor Tasarım Yarışması’ yer alacak. TEKNOFEST 2020’de 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gaziantep’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 3 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

İki yılda bir Anadolu’da

  • Teknofest, 2021 yılında tekrar İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu’nun farklı şehirlerinde teknoloji meraklılarını buluşturacak festival, tek haneli yıllarda İstanbul’da olmaya devam edecek.

TEKNOFEST İstanbul başladı
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TEKNOFEST İstanbul başladı
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
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