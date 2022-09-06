Hayat TEKNOFESTte elde edilen yüzde yüz başarı ödülsüz kalmadı
AKTÜEL

TEKNOFEST’te elde edilen yüzde yüz başarı ödülsüz kalmadı

TEKNOFEST bu yıl Samsun'da düzenlendi. Renkli görüntülere şahit olunan TEKNOFEST'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni temsilen katılan iki takım da birincilik elde etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Teknofest’te elde edilen yüzde yüz başarı ödülsüz kalmadı
Arşiv

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, TEKNOFEST’te 37 bin 252 takım arasında üniversiteyi temsil ederek birincilik ve üçüncülük elde eden takım koordinatörlerini ve üyelerini ödüllendirdi.
Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’te, SCÜ Eğitim Fakültesi Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı’nın kaptanlığını yaptığı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İsmail Furkan Gürün’ün yazılım geliştirme işlerini yürüttüğü, danışmanlığını İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in yaptığı PAPBİL projesi, “Eğitim Teknolojileri” kategorisinde üçüncü olmuştu.

Yiğido birincilik getirdi

Öte yandan TEKNOFEST’te SCÜ’yü temsil eden ikinci takım da birincilik elde etti. SCÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek’in danışmanlığında yürütülen Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan üniversite takımı Yiğido, TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenen “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması-İleri Kategori” aşamasında geliştirdikleri ’otonom yük taşıma robotu’ ile ileri kategori birinciliği elde etti.

Rektör Yıldız ödüllendirdi

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, üniversiteyi temsilen yarışmaya giren ve derece alan her iki takımı da ödülsüz bırakmadı. Üniversite Senato Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse ve takım koordinatörleri ile üyeleri katıldı. Rektör Yıldız, burada yaptığı konuşmada, “Yiğido isimli takımımız Türkiye’de birinci oldu. Bu bizi çok sevindirdi. Cumhurbaşkanı’mızın elinden ödüllerini aldılar. Yarışmaya katılan ikinci takımımız da Türkiye’de üçüncü oldu. 37 bin 252 takımın yarıştığı yarışmada üçüncü olmak da elbette bizi sevindirdi. Tabii iki takımın katılıp iki takımın da ödül alması çok da güzel bir şey. Yüzde yüz başarı elde ettik, hayırlı olsun. Üniversitemiz ve şehrimiz açısından da bu büyük bir başarı” dedi.
Rektör Yıldız, derece elde eden takımların üyelerini çeyrek altın ve takdir belgesi ile ödüllendirdi. Ekiple hatıra fotoğrafı çektiren Yıldız, birincilik alan Yiğido isimli cihazı kumanda etti.

Samsun’da TEKNOFEST’e yüzbinler akın etti
GÜNDEM
Samsun’da TEKNOFEST’e yüzbinler akın etti

TEKNOFEST’e başvuran takım sayısı beş yılda 35'e katlandı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST’e başvuran takım sayısı beş yılda 35'e katlandı

Teknofest Karadeniz’e son günde de ilgi yüksek
FOTOĞRAF 7
Title
T3 Vakfı tarafından 5.'si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.
Title
Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.
Title
Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsun'dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti.
Title
Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.
Title
Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, “İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandılar.
Title
Teknofest Karadeniz, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki Teknofest ise İstanbul'da gerçekleşecek.
Title
Teknofest Karadeniz’e son günde de ilgi yüksek
Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti.
Uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Uzun yaşamanın sırrını açıkladı

​İngiltere'nin en yaşlı erkeğinden tüyolar.
İki milyon lira harcadı

İki milyon lira harcadı

Özel halk otobüsünü 9 ayda akıllı karavana çevirdi.
Kimlik kartlarıyla seyahat dönemi

Kimlik kartlarıyla seyahat dönemi

Türkiye ve Bosna Hersek arasında yeni dönem başlıyor

​Doğal gaz sevkiyatı ödemeleri yuan ve rubleyle yapılacak.

72 futbol sahası büyüklüğünde

72 futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​Böylesi ilk kez görüldü

​Yenikapı'da ortalık savaş alanına döndü.

​Uzman Çavuş Kesti gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: Meclise sunulacak ilk dosya.

​Beşiktaş Başkanı, Ankaragücü maçında yaşananlara tepki gösterdi.

Çalışmalar başladı: Daha fazla alım yapacak.

'​Kamuya dönüş için bir haftada altı bin başvuru'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.