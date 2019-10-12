Teknoloji kuşandık

Google glass ile başlayan akıllı gözlükler bugün birçok farklı örneği ile günlük hayatın parçası haline geldi.

Akıllı telefonlardan sonra gerçekleştirilen en önemli buluş olarak görülen giyilebilir teknoloji hayatımızın bir parçası. 2015’ten itibaren dilimize yerleşen bu kavram sayesinde tekstilden telekomünikasyona, tarımdan otomotive kadar hemen her sektör tüm bildiklerini yeniden ele almak zorunda kaldı. Bugün hangi alanda olursa olsun, işletmeler AR-GE yatırımlarının önemli bir bölümünü buraya yapıyor. Adımlarınızı ölçen akıllı saatler ile popüler olan süreç, şimdilerde kolye, gözlük gibi aksesuarların teknolojiyle donatılmasıyla yoluna devam ediyor.

Akıllı saatlerin özelliklerini aksesuarlara yerleştiren teknolojiler mevcut.

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Artık birçok kişinin olmazsa olmazı akıllı saatlerin sayısız modeli tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

HAYATIN İÇİNDE

Akıllı giysilerin en önemli özelliklerinden biri de vücut ısısı dahil olmak üzere günlük faaliyetlerinizle ilgili bilgileri size iletmesi.

Düşünün çalıştığınız iş ortamına göre uyarlanan ve iş kazalarını önleyen giysiler de yeni bir dönemi başlatmak üzere. Video kaydı yapan gözlükler, sizi çevrenizden soyutlayan sanal gerçeklik gözlükleri ve dahası tüketici harcamalarında ilk sırayı alıyor.

MODA ENDÜSTRİSİ SİL BAŞTAN

Giyilebilir teknoloji hayatımızı kolaylaştırdıkça daha da vazgeçilmezimiz oluyor. Vücut ısısını dengeleyen, aynı zamanda cep telefonunuzla senkronize şekilde size anında bilgi akışı sunan ürünler, birkaç yıl içinde moda endüstrisinin tümünü değiştirecek.

Şeker hastalarına Implant

Şimdilerde sadece spor markalarının öne çıkardığı akıllı mont, tişört ve pantolonlar artık her firmanın yeni kreasyonlarında bir şekilde kendine yer buluyor. Bunlardan biri olan implantlar, şeker gibi sürekli kontrol edilmesi gereken hastalıklar için geliştirilmiş durumda. Cihaz, birçok hastalığın takibini yaparak hayati bir rol oynuyor.

AR-GE yatırımları bu alana

Bu teknolojilere talep arttıkça yeni firma ve markaların da rekabete dahil olduklarını görüyoruz. Sony, Samsung, Motorola, LG ve Apple bu alanın öncüleri ve bilinenleri olsa da onlarca yeni şirket farklı ürünlerle sektöre giriyor. Öte yandan onlarca farklı sektördeki firma da ürünlerini giyilebilir teknolojilere dahil etme yarışındalar.