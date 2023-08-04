Telefon dolandırıcılarının son yalanı: Cezanızı ödeyin

Türkiye genelinde telefon dolandırıcılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Yapılan uyarılar ve haberlerin ardından sahte polis ve sahte savcı numaralarına karşı vatandaşlarda bilinç oluştu. Bu numaraların tutmaması üzerine telefon dolandırıcıları yeni bir yol izlemeye başladı. Yasa dışı yollardan elde edilen telefon numaralarına önce "Ceza dosyanızın son günüdür, mağdur olmamak için kontrol ediniz" korkusuyla mesaj atılıyor ve ödeme sayfasına yönlendiriliyor. Bunun bir örneği Konya'da yaşandı.

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Koçer, hayatında hiç bahis veya benzeri oyunlar oynamamasına rağmen, eğer avukatı uyarmasa paniğe kapılıp, istenilen 18 bin lirayı ödeyebileceğini anlattı. Koçer, yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi: "Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum."