Televizyon vaizleri kitap konusu oldu

Tek kanallı televizyon yıllarından 90’lı yıllarda özel kanalların açılması ve 2000’li yıllara kadar bütün dini programların tarihsel sürecinin anlatıldığı kitap dört bölümden oluşuyor.

Kitapta, özellikle televizyon ekranlarında dini konularda bilgilendirmeler yapan Prof. Mustafa Karataş, Prof. Nihat Hatipoğlu ile televizyon kanalı yöneticileri Zahid Akman ve Veyis Ateş ile yapılan röportajlar dikkat çekiyor.

Program konukluğundan sunuculuğa

90’lı yıllarla birlikte özel televizyon kanallarının hayatımıza girişi ve televizyonlardaki dini yayıncılık anlayışının resmi ideolojiden sıyrılarak zaman içinde değişim geçirmesi kitabın araştırma konuları arasında yer alıyor.

Kitapta özellikle tematik kanalların kurulması ile birlikte daha önce yer verilmeyen ya da sınırlı bir şekilde yer verilen dini içerikli programların 2000’li yıllarla birlikte televizyonlarda geniş bir şekilde yer almaya başlamasına dikkat çekiliyor.

Bu programlarda yer alan vaizlerin gördüğü ilgi, program konuğu olmaktan sunuculuğa geçişleri, tematik kanallardan merkez medyaya transfer olma süreçleri ele alınıyor.

Şimşek, TV vaizlerinin kendi hayran kitleleri, takipçilerinin olmaya başlamasıyla, aldıkları ücretler, sorulan sansasyonel sorulara verdikleri cevaplar gündem oluşturmalarıyla bir “popstar vaizler” döneminin başladığını söylüyor.

Medyanın reyting ve ticaret merkezli zemini üzerinde sağlam durmaya çalışan vaizler bu zeminde medya ve din arasında nasıl bir denge kurdular? sorusuna cevap aranan kitap, dini programların kanal ve izleyici üzerindeki etkilerini sosyo-ekonomik açıdan inceliyor.

İsmihan Şimşek

İsmihan Şimşek Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisansını, İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nde yüksek lisansını tamamladı. Kamu kurumları ve özel sektörde basın danışmanlığı ve iletişim departmanlarında yöneticilik yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkan yardımcılığı, KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği’nde komisyon başkanlığı görevlerinde bulundu.

Farklı dergilerde yayın yönetmenliği yaptı. Hazırladığı yazılar, haberler ve dosyalar dergi, internet sitesi ve gazetelerde yayımlandı. Medya ve din üzerine çalışmalarına devam ediyor.