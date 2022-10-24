​“Temiz Bir Dünya”dan sanat çıktı.

Öğretmenlerinin sahilden topladığı taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını işleyen meslek lisesi öğrencileri, atık malzemelerden sanatsal ürünler yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Düzce, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi Bölümü öğretmenleri, "Temiz Bir Dünya" sloganıyla sahilden atık materyaller topluyor. Öğretmenleri tarafından toplanan taş ve deniz kabuklarını boyayarak insan ve hayvan figürleri oluşturan, ağaç parçalarından da çeşitli sanatsal ürünler ortaya çıkaran öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Sergilerde satılan ürünlerin geliri ise atölye ile öğrencilere malzeme temininde kullanılıyor.