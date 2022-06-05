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Temiz çevre yeşil ülke

Çevre Haftası dolayısıyla 81 şehirde göl ve denizlerde dip temizliği yapılırken sahillerde gönüllüler atık topladı. Birçok ilde 'İlk Adım Çevre Yürüyüşü' düzenlendi, bisikletliler pedal çevirdi. Daha yeşil bir Türkiye için fidan dikme törenleri yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Temiz çevre yeşil ülke
​Kastamonu’da jandarmalar köy okulunda öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Türkiye Çevre Haftası 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 20.05.2022 tarihli Resmî Gazete’de “Cumhurbaşkanı Erdoğan” imzasıyla yayımlanan “Türkiye Çevre Haftası” konulu genelgeyle; 1972 yılından bu yana “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Türkiye’de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan bir temayla “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanıyor.

Fatih’te çevre dostu çocuklar nsokaklardaki atıkları topladı.
Fatih’te çevre dostu çocuklar nsokaklardaki atıkları topladı.
  • Bu yılki teması “Sıfır Atık” olarak belirlenen hafta, 81 ilde kutlanıyor. Bu kapsamda denize kıyısı olan illerde plaj ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlik yapıldı. 209 üniversiteden İklim Elçileri ve çevre gönüllüsü gençler yer aldı.

Konya’da “temiz hava için” için pedal çevrildi.
Konya’da “temiz hava için” için pedal çevrildi.

MİLLET BAHÇESİ’NDE ‘ÇEVRE’ KONSERİ

Çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla da bisiklet yarışları yapıldı. Çevre Müfettişi çocuklar, denetimler yaparken toplu fidan dikimleri yapıldı. Bakanlığın 81 İlde 81 Milyar Adım etkinliği kapsamında da bugün saat 14.30 ile 23.59 arasında hedefin tutturulması için adımlar atılacak. Her 10 bin atan katılımcı, Bakanlığın uygulaması üzerinden ödüllü çekilişlere katılacak.10 bin adım atan 100 adet bisikletten birinin sahibi olacak. Başkent Millet Bahçesi’nde de “Sağlıklı çevre yaşamı” konusunda farkındalık oluşturmak için konserler verilecek. Bu akşam saat 19.00’da 80’ler dizisinin oyuncuları, 20.00 Eypio ve 21.00’da Derya Uluğ sahne alacak.

Ortaköy’de deniz dibi temizliği yapıldı.
Ortaköy’de deniz dibi temizliği yapıldı.

Emine Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı:
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Emine Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı:
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