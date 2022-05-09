Tenten İstanbul’a geliyor

20. yüzyılın en popüler çizgi karakterlerinden Tenten’in İstanbul maceraları resme aktarıldı. Çizgi karakteri İstanbul’da resmeden İranlı kaligrafi ve pop art sanatçısı Hamid Tolouei Fard’ın eserleri, ülkemizde görücüye çıkıyor. Dünyanın pek çok şehrinde sergi düzenleyen ve müzelerde eserleri yer alan Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle günümüzün pop kültür öğelerini yeniden yorumluyor. RED art Istanbul 4-18 Haziran’da, Fard’ın “Tenten İstanbul’da” sergisine ev sahipliği yapacak. Çeşitli İstanbul manzaralarında resmedilen Tenten, sanatçı tarafından 1961’de yayınlanan “Tenten İstanbul’da” filminden hareketle yorumlanıyor.