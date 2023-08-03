Termometreler kışın ortasında 37 dereceyi gösterdi: Küresel ısınmada yeni rekor

Güney Yarımküre ülkesi, Şili'de termometreler 37 dereceyi gösterdi. Ülkenin kuzeyinde kışın kaydedilen bu sıcaklık küresel ısınmaya bağlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan, Santiago Üniversitesi'den iklim bilimci Raul Cordero, "Rekor sıcaklığın kış ayında kayda geçtiğine dikkat çekmek istiyorum. 37 derece kış için olağanüstü bir sıcaklık. Normalde bu mevsimde bölgede hava sıcaklıkları ortalama 15 derece olur. Üstelik bu yerel bir sorun değil küresel bir sorun." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Cordero, "Dünya genelinde temmuz ayı kayda geçen en sıcak ay oldu. Genelde yazın en sıcak ay temmuz olur. Sıcaklıklar ağustosta hafif düşüş gösterir. Bu yıl şimdiye kadarki en sıcak üç seneden biri olarak kayda geçecek gibi gözüküyor. 2023'ün şimdiye kadar yeryüzünde kayda geçen en sıcak yıl olma ihtimaliyse yüzde 50." dedi. Diğer taraftan, Şili'de sıcaklıkların yükselmesi Pasifik'in ısınmasına yol açan El Nino hava olayına da bağlanıyor. Sıcaklık rekorunda küresel ısınma kadar, okyanuslarda yüzey sıcaklığının artışına yol açan doğa olayı El Nino'nun da etkisi var. 2016'da biten El Nino bu yıl yeniden etkisini gösteriyor.