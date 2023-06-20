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Hayat

Terör yok huzur var: Yüksekova'da yayla sezonu açıldı

Hakkari Yüksekova'da besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı. Havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, elde ettikleri yünü satarak geçimlerini de sürdürüyor. Besicilerin koyun kırkma mesaileri ise eğlenceli anlara sahne oluyor.

09:28 . 20/06/2023 Salı
IHA
Bölgede erkekler koyun kırkma işlemi yapıyor, diğer tarafta berivanlar koyun sağımı yapıyor.

Bölgede erkekler koyun kırkma işlemi yapıyor, diğer tarafta berivanlar koyun sağımı yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzun geçen kış mevsiminin ardından havalar ısınmaya ve yaz yüzünü göstermeye başladı. Yazın yüzünü göstermeye başlamasıyla beraber yaylalar için de göç başladı. Hayvanlarını yaylalara çıkaran besiciler, koyunlarının yünlerini kırkmak için mesaiye başladı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu Yaylası’na çıkan besiciler, koyun kırkmaya başlarken kadınlar ise süt sağdı. Çocukların da yaylada ailelerine destek verdiği ve türkülerin seslendirildiği koyun kırkma dönemi renkli görüntülere sahne oluyor.

Yün kırkma işlemi için seferber oldular

Çiftçileri ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Onbaşılar köyünün yaylasında koyun kırkma yapan çiftçilerle beraber olduklarını ifade ederek, “Senede bir olan koyun kırkma işlemi için buradayız. Bugün yün kırkma için buradayım. Onlarla beraber kırkma yaptık. Burada erkekler koyun kırkma işlemi yapıyor, diğer tarafta berivanlar koyun sağımı yapıyor ve yönler ise çocuklar tarafından toplayıp torbalara konuluyor.” dedi.

Kadın ve çocuklar işbaşında

Agit Örtaş isimli çiftçi ise köy halkı olarak yardımlaşma içerisinde olduklarını söyleyerek, “Beraberce yaylada koyun kırkma işlemi yaptık. Hemen yanı başımızda berivanlar koyun sağma yapıyor ve biriken yünleri ise çocuklar toplayarak torbalara koyuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

#Hakkari
#Yüksekova
#Agit Örtaş
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