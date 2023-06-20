Terör yok huzur var: Yüksekova'da yayla sezonu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzun geçen kış mevsiminin ardından havalar ısınmaya ve yaz yüzünü göstermeye başladı. Yazın yüzünü göstermeye başlamasıyla beraber yaylalar için de göç başladı. Hayvanlarını yaylalara çıkaran besiciler, koyunlarının yünlerini kırkmak için mesaiye başladı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu Yaylası’na çıkan besiciler, koyun kırkmaya başlarken kadınlar ise süt sağdı. Çocukların da yaylada ailelerine destek verdiği ve türkülerin seslendirildiği koyun kırkma dönemi renkli görüntülere sahne oluyor.

Yün kırkma işlemi için seferber oldular

Çiftçileri ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Onbaşılar köyünün yaylasında koyun kırkma yapan çiftçilerle beraber olduklarını ifade ederek, “Senede bir olan koyun kırkma işlemi için buradayız. Bugün yün kırkma için buradayım. Onlarla beraber kırkma yaptık. Burada erkekler koyun kırkma işlemi yapıyor, diğer tarafta berivanlar koyun sağımı yapıyor ve yönler ise çocuklar tarafından toplayıp torbalara konuluyor.” dedi.

Kadın ve çocuklar işbaşında