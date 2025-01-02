Terörist trafiğine makas

Suriye iç savaşı, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte aktörlerin dahil olduğu karmaşık bir çatışma alanı olarak tarihe geçti. Türkiye ise DEAŞ’a karşı verdiği kararlı mücadeleyle hem sahada hem uluslararası arenada stratejik bir konum elde etti. Bu süreçte, YPG bünyesinde kurulan YPG Enternasyonal, dünyanın dört bir yanından yabancı terörist savaşçıların adresi oldu.

Yabancı terörist savaşçılar, özellikle Suriye ve Irak’taki çatışmalarda ortaya çıkan en büyük güvenlik tehditlerinden biri oldu. Türkiye, 2011’den bu yana bu tehdide karşı kapsamlı bir mücadele stratejisi geliştirdi. Türkiye, YTS hareketliliğini durdurmak için kapsamlı sınır güvenliği tedbirleri uyguluyor. 2011 yılından bu yana, terörle mücadele kapsamında 61 bin 158 kişiye ülkeye giriş yasağı konulurken, 102 farklı uyruktan toplamda 9 binden fazla yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

YABANCI SINIR VE HAVAALANLARINDA SIKI ÖNLEM

Türkiye’nin Suriye ve Irak ile olan uzun kara sınırlarında, yabancı terörist savaşçıların geçişlerini önlemek amacıyla ileri düzey sınır güvenlik sistemleri kuruldu. Bu kapsamda, bin 168 kilometrelik sınır hattı güvenlik duvarlarıyla donatıldı ve bin 500 kilometrelik devriye yolları inşa edildi. Ayrıca, sınır bölgelerinde kamera ve algılayıcı sistemler devreye alındı. Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmek isteyen çok sayıda yabancı terörist savaşçı havaalanlarında alınan önlemlere takıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE İTHAL TERÖRİST

Suriye İç Savaşı sırasında YPG bünyesinde kurulan YPG Enternasyonal, dünyanın dört bir yanından gelen terörist savaşçıların oluşturduğu bir askeri tugay olarak dikkat çekiyor. Aralık 2016’da “Antifaşist Enternasyonalist Taburu” adıyla kurulan tugay, 2017 yılında resmen YPG’nin bir taburu olarak ilan edildi. Tugay, ideolojik olarak antifaşizm ve antikapitalizm ekseninde birleşiyor ve İtalyan gönüllü komutan Karim Marcello Franceschi tarafından yönetiliyor.

Grubun temel yapısını Avrupa’dan gelen komünistler, sosyalistler ve anarşistler oluşturuyor. Bu gruplar, ideolojik farklılıklarına rağmen DAEŞ’e karşı birleşen bir cephe olarak hareket etme kararı aldı. Yabancı terörist savaşçılardan oluşan tugayın yayınladığı bildiriler İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Baskça gibi çeşitli dillerde yayımlanarak küresel destek arayışına girdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, toplam 17 ülkeden gelen 400’den fazla yabancı terörist savaşçı YPG’ye katıldı. Bu savaşçıların arasında Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya’dan gönüllüler bulunuyor. İlk yabancı gönüllülerden biri olan emekli ABD askeri Jordan Matson, “Rojava Aslanları” kampanyasıyla dikkat çekti. Matson, kampanya sayesinde 400 kadar yabancıyı YPG’ye saflarına kattı. YPG, Suriye İç Savaşı’nda Marksist Leninist Komünist Parti ve Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP-ML) gibi çeşitli örgütlerle ittifak yaptı.

DÜNYAYA ‘VEKALET’ UYARISI

Türkiye, özellikle Suriye ve Irak gibi bölgelerde vekâlet savaşlarının yarattığı kaosa karşı uluslararası toplumu bilgilendirme çabalarını sürdürüyor. Vekâlet savaşları, bölgesel istikrarı tehdit eden en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, Türkiye bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Türkiye, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (2178 sayılı) ilgili kararını etkin bir şekilde uyguladı. Terörle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) gibi uluslararası platformlarda aktif rol alan Türkiye, deneyimlerini paylaşarak işbirliğini artırdı.

Türkiye, yabancı terörist savaşçılar ve vekâlet savaşları konularında uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek için diplomatik platformları aktif şekilde kullandı. Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarda düzenli olarak bu tehditlere dikkat çekildi. Kuzey Suriye’deki DEAŞ’la mücadelede Türkiye, uluslararası tüm planlama ve uygulama süreçlerinde yer aldı. Türkiye hava sahası, DAEŞ’le mücadelede uluslararası koalisyon uçaklarının istihbarat toplama ve personel kurtarma dahil birçok görev için kullanılmasına açıldı.

DİPLOMATIK İNİSİYATİFLER

Türkiye, terörle mücadele ve vekâlet savaşlarının önlenmesi için birçok uluslararası karara ortak sunucu oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu kararlarına aktif katılım sağlayarak, küresel güvenlik sorunlarının çözümünde etkin rol aldı.

FIRAT KALKANI HAREKATI VE TÜRKİYE’NİN SAHADAKİ ETKİSİ

2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, hava ve topçu desteğiyle DEAŞ hedeflerini vurdu ve bin 200’den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Aynı yıl gerçekleştirilen “Fırat Kalkanı Harekatı” sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, 2 bin 647 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirerek 2 bin 15 kilometrekarelik alanı terörden arındırdı ve güvenli bir bölge oluşturdu. Irak’ta da 717 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, 7 bin Irak güvenlik personeline eğitim verildi.

Soruna ‘akademik’ çözüm