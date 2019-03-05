Tesadüfen buldu zengin olmaya çalışıyor

Ne olduğu bilinmeyen sarı kütle

Takvimler Haziran 2018'i gösteriyordu. Boonyos Tala-upara isimli adam ne olduğu bilinmeyen bir cisim buldu. Eve taşıyıp arka bahçeye attı.Ve bir süre sonra unuttu.

Ancak geçen ay ziyaretine gelen bir arkadaşı, elinde tuttuğu sarı yuvarlağın hayli değerli olabileceğini söyledi. Arkadaşına göre, söz konusu madde parfüm yapımında çok rağbet görebilirdi.

10 kilo ağırlığında

Barmen Boonyos, şimdi yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki maddeye 500 bin dolara satabilmeyi umuyor:

"Yuvarlak, büyük ve eritilmiş mum gibi. Ancak dokununca yumuşak olduğunu görüyoruz, muma benzemiyor. Yakmayı denedim, sıvılaştı. Sonra ise yeniden katı hale döndü. Böyle bir şeyi hayatımda daha önce hiç görmedim. Kazanan piyango bileti bana isabet etmiş olabilir."

Boonyos'un maddeyi gösterdiği arkadaşları ve ailesi, gizemli yuvarlağın değerli balina kusmuğu olduğunu tahmin ediyor. Avusturya'da yaşayan kız kardeşi, sahillerde çok nadir bulunan bir şeyi elinde tuttuğunu söylemiş.

Balina kusmuğu olabilir

Reuters'a konuşan Kasetsart Üniversitesi'nden akademisyen Thon Thamrongnawasawat da, sarı yuvarlağın balina kusmuğu olabileceğini söylüyor.

Barmen Boonyos'un yarım milyon dolar hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise, şimdilik belirsiz.

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