Teşkilat’ta tarihi final: Altay’dan Kraliçe’ye son söz 'Defterin bitti'

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan sezon finaliyle televizyon tarihine geçecek anlara imza attı. Haftalardır merakla beklenen Altay ve Kraliçe (Kate) yüzleşmesi, izleyicinin nefesini kesen bir zeka oyunu ve “ters köşe” ile son buldu. Altay’ın intikamını aldığı o anlar, sosyal medyada adeta bir tsunami etkisi yarattı.

Önce zafere inandı, sonra hayatının şokunu yaşadı

Final sahnesi, Kraliçe Kate’in zaferini kutlamasıyla başladı. Altay ve Neslihan’ın öldüğünü sanan Kate, “Altay Yalçındağ da öldü. Neslihan Tuna öldü. Daha bir sürü Türk istihbaratçı ve asker sayemde öldürüldü” diyerek zaferini ilan etti. En büyük başarısının ise Amerikalıların en güvendiği adam olan “Panter’i” indirmek olduğunu söyledi.





Ancak yanında duran kişi, onun bu zaferini tek bir cümleyle yıktı: “Panter sandığın albay Nazım’dı.” Kate’in en büyük zafer sandığı şeyin aslında Türk istihbaratının bir oyunu olduğunu öğrenmesi, finalin ilk şok dalgası oldu.

Unutulmaz final sahnesi: 'Yeni bir sayfa açamazsın çünkü defterin bitti'

Hayatının şokunu yaşayan Kate, durumu kabullenmeyip “Müsaadenle hayatımda yeni bir sayfa açıyorum” dediği anda, o ana kadar kimliğini gizleyen Altay hamlesini yaptı.





Maskesini yavaşça çıkaran Altay, Kate’in gözlerinin içine bakarak dizinin unutulmaz repliğini söyledi: “Yeni bir sayfa açamazsın çünkü defterin bitti.” Bu an, sosyal medyada binlerce izleyici tarafından “tüyler diken diken,” “inanılmaz bir sahne” olarak yorumlandı. Altay, intikamının son sözlerini ise şöyle söyledi: “Türkiye düşman olmanın akıbetini tüm dünya görsün diye öleceksin.” Ve bu son sözlerin ardından Altay, önce kalbinden, sonra da kafasından vurduğu Kate’in hikayesini ‘Şah Mat’ diyerek geri dönülmez bir şekilde bitirdi.

TEŞKİLAT SEZON FİNALİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Teşkilat Kraliçe (Kate) öldü mü?

Evet, sezon finalinde Kraliçe Kate karakteri öldü. Altay, intikamını alırken Kate’i önce kalbinden, sonra da başından vurdu. Sahne, karakterin geri dönmesine imkan tanımayacak şekilde net bir biçimde gösterildi ve hikayesi son buldu.

Tuvana Türkay Teşkilat’tan ayrıldı mı?

Evet, canlandırdığı Kate karakterinin ölümüyle birlikte Tuvana Türkay da Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrılmış oldu. Başarılı oyuncu, yeni sezonda Teşkilat kadrosunda yer alması büyük bir ters köşe olmazsa imkansız görünüyor.

Altay Yalçındağ (Tolga Sarıtaş) yeni sezonda olacak mı?

Evet, Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakteri, dizinin ana kahramanı olarak yeni sezonda da macerasına devam edecek. Sezon finali, Altay’ın hikayesinin yeni bir evreye geçtiğini ve mücadelesinin süreceğini göstermiştir.



